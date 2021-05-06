В офисе Президента отметили, что в Украине продолжается процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации» в соответствии с европейскими стандартами.

Украина обещает внедрить "паспорта вакцинации" в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине продолжается процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации» в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в сообщении

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Отметим, что введение "паспорта вакцинации от коронавируса" считается надежным путем для отмены ограничений и открытия странами границ. Уже с лета этого года Европейский Союз намерен запустить паспорта вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

COVID-паспортизация в Украине

В конце марта на необходимости разработки системы СOVID-паспортизации для украинцев подчеркнул президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти паспорта уже разрабатываются многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

Тогда же в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

В апреле в Кабинете министров заявили, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Цифровой сертификат, в частности, будет подтверждать, что человек вакцинировался, выздоровел и сделал тесты на коронавирус.

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Автор: Екатерина Лиманская