Также проезд будет бесплатным для всех, кто оденет вышиванку, 24 августа и в День города - 28 августа.

В Тернополе сегодня ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для пассажиров, одетых в вышиванки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, соответствующее решение принял горисполком по случаю Всемирного дня вышиванки, который в этом году отмечается 20 мая.

Читайте такжеНа улицах Львова античных богов одели в вышиванки (видео)Данным решением также предусмотрено, что проезд в маршрутках, троллейбусах и автобусах для людей в национальной украинской одежде будет бесплатным и 24 августа, в день празднования 30-й годовщины Независимости Украины и 28 августа, в День города.

По случаю Дня вышиванки сегодня в Тернополе в течение дня проведут тематические флешмобы, выставки, в частности, представят выставку вышитых картин и вышитую книгу. А вечером состоится легкоатлетический пробег в вышиванках или с элементами вышивки на одежде вокруг пруда «Озеряна Вишивана».

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Автор: Григорий Бондарь