Со следующего учебного года для средних и старших классов 80% программы должно быть только на украинском языке - МОН

Для того, чтобы это организовать, Министерство образования и науки проводило мероприятия по изучению учителями украинского языка.

Со следующего учебного года для учеников средних и старших классов 80% учебной программы должно быть только на украинском языке.

Об этом сообщила в интервью Радио Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

«В Украине в 190 школах обучение проводилось на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и выше классов 80% программы должно происходить только на украинском языке», - сказала она.

По словам Мандзий, для того чтобы это организовать, МОН проводило мероприятия по изучению учителями украинского языка.

Читайте такжеШкола онлайн: видеоуроки в первый день посмотрели более 3 миллионов телезрителей (видео)

«Это обучение для учителей проводилось в разных уголках Украины. К этому обучению привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положение о полном общем среднем образовании», - добавила руководительница ведомства.

Справка УНИАН. Осенью 2017 года в Украине вступил в силу новый закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционной языковую статью закона «Об образовании».

В апреле 2019 года, Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон вступил в силу за исключением отдельных положений 16 июля.