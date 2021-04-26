Женщина пыталась убить 15-летнего сына, пока он спал.

В Ривне суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 40-летней местной жительнице, которая подозревается в совершении неоконченного покушения на убийство своего несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

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В ходе досудебного расследования установлено, что утром 23 апреля женщина, находясь по месту своего жительства, ножом нанесла один удар в грудь своему несовершеннолетнему сыну, который в тот момент спал.

«Однако пострадавший сразу проснулся и не дал матери закончить свое намерение», - говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении по факту незаконченного покушения на убийство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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Ривненским районным судом удовлетворено ходатайство прокурора об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Автор: Светлана Макринская