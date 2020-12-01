В Радомышльском психоневрологическом интернате Житомирской области пытают и издеваются над пациентами, унижают их честь и достоинство, принудительно леча, доводят даже психически здоровых людей до полного безумия. Об этом сообщила правозащитница, лидер Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова.

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«В Радомышльском психоневрологическом интернате происходит настоящая пытка пациентов. Установлением опеки над недееспособными людьми и получением за них пенсий уже никого не удивишь. Но там происходят значительно худшие вещи. Принудительные аборты, издевательства, унижения, пытки, рабский труд, отсутствие надлежащих условий жизни и лечения – таковы будни этого заведения. Там бреют голову неугодным, раздевают людей догола, заливают «зеленку» в половые органы, назначают независимо от состояния одинаковые лекарства всем пациенткам, от которых они теряют здравый смысл. В интернате дееспособной девушке, вопреки ее воле, сделали принудительный аборт, после которого она сошла с ума. И это лишь верхушка айсберга. О таких фактах стало известно после того, как правозащитница из Житомира смогла вывести из этого заведения и спасти одну девушку», - отметила Суслова.

По ее словам, Житомирский областной совет, которому подчиняется интернат, несмотря на многочисленные факты, проявил полную бездеятельность и равнодушие к судьбе пациентов интерната. Несмотря на многочисленные обращения и публикации в СМИ, руководство облсовета не приняло никаких мер для проверки фактов. Руководитель заведения до сих пор не уволен и не привлечен к ответственности за незаконные пытки. Недавно по итогам местных выборов был сформирован новый состав областного совета. Женское движение требует от новоизбранных депутатов взять под контроль ситуацию в Радомышльском интернате, провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к пыткам и издевательствам из пациентов.

«Мы требуем немедленного увольнения руководства интерната! Никакие связи и знакомства во власти не помогут. Мы прекратим средневековые пытки, которым ежедневно подвергаются пациенты. Следует немедленно положить этому конец, чтобы подобные истории больше никогда не повторялись», - заявила Ирина Суслова.

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Автор: УНИАН