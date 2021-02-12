По словам очевидцев, повешенного на дверях комнаты ребенка обнаружила мать.

В Киевском районе Одессы обнаружили повешенным в квартире 10-летнего мальчика.

Читайте такжеВ Одессе подросток выбросился из окна многоэтажкиКак подтвердили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 11 февраля ребенок обнаружен повешенным в квартире одного из многоэтажных жилых домов на проспекте Академика Глушко.

По факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Обстоятельства и причины суицида устанавливаются.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ребенка воспитывала мать, работающая учителем. По информации соседей, женщина оставила сына дома одного, а, вернувшись, обнаружила повешенным на двери комнаты. Мальчик, со слов очевидцев, повесился на поясе халата, прикрепив его к дверной ручке.

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Автор: Лариса Козовая