Накануне первой сессии Одесского облсовета Дворец спорта, вопреки судебному запрету, передали спортивной школе «Льдинка». Как пишут СМИ, ранее эта школа ранее заключила договор с инвестором, так что фактически частник получил контроль над ареной.

Об этом сообщает "Деловая Одесса".

Согласно реестру прав на недвижимое имущество, 19 ноября регистрацию оформила регистратор Великодолинского поссовета Овидиопольского района Одесской области.

Вокруг права на «большой лед» в Одессе борьба идет уже год. Недавно она обернулась отстранением директора Дворца спорта и новоизбранного депутата от ОП-ЗЖ Сергея Булыгина-Шрамко. Интересно, отмечают журналисты, что распоряжение подписал первый зампред облсовета Вадим Шкаровский, к слову, также представитель «Оппоплатформы».

"Суть схемы проста — передать объект подконтрольному действующему руководству совета предприятию, а конечная цель — не дать провести новый конкурс по выбору арендатора ледовой аренды и поставить туда своего руководителя", - пишут СМИ.

Хоть лед расположен в Дворце спорта, у него есть частный инвестор, который не только «вложился» в арену оборудованием, но и фактически организовал свою частную структуру, которая, кроме платных услуг, полностью контролировала «большой лед», получая с него весьма внушительные доходы, при этом расходы легли на плечи Дворца спорта, подчеркнули журналисты.

По расчетам руководства арены инвестор зарабатывает на нем миллионы гривен ежемесячно, сообщает УСИ.

Только с тренирующегося на катке клуба хоккеистов «Морские волки» собирают 90 тысяч гривен в месяц. При этом федерация хоккея Украины платила за лед 500 тысяч гривен.

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Интересно, что ее возглавляет экс-депутат горсовета Герман Коган, которого в Одессе знают как «короля МАФов», продолжили журналисты. Будучи руководителем Федерации хоккея Украины в Одесской области он фактически платит деньги сам себе из госбюджета, отмечают СМИ.

В 2020 году руководители КП «Дворец спорта» решили сами зарабатывать деньги на катке, который за 1,20 грн в год арендует Герман Коган.

Окончание срока договора арены совпало с выборами, поэтому в последние дни работы действующее руководство облсовета решило отстранить директора КП «Дворец спорта» Сергея Булыгина-Шрамко и параллельно передать Дворец спорта в управление СДЮСШОР «Льдинка». Соответствующее распоряжение подписал Вадим Шкаровский, пишут СМИ.

Сергей Булыгин-Шрамко через суд остановил распоряжение (оно не было даже согласовано с профильным департаментом ОГА), но буквально через несколько дней регистратор Великодолинского поссовета все равно зарегистрировала имущественные права над Одесским Дворцом спорта за «Льдинкой».

Скорее всего, предполагают СМИ, был подготовлен новый пакет документов, чтобы обойти решение суда. Запрет регистратора не остановил, хотя решение суда уже было в реестре. По поводу этого противозаконного действия материалы направлены в правоохранительные органы. Они дадут оценку всей этой схеме.

Интересно, что сама «Льдинка» сейчас находится в печальном состоянии и по сути не может нормально тренировать детей, что видно на видео.

Зато она весьма активно заключает подряды с одним предпринимателем — Евгением Осиповым на обеспечение работы льда, говорится в материале СМИ.

Интересно, что его основным видом деятельности значится «розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями», а еще ранее — передача в аренду имущества. Но никаких других договоров на содержание ледовых арен и т.д. у него нет. По семи контрактам с «Льдинкой» он заработал 5,65 миллионов гривен.

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Автор: УНИАН