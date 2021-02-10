Национальный корпус заявил, что в Киев стягивают силовые отряды так называемых титушек под кураторством ОПЗЖ.

В Национальном Корпусе заявили, что им удалось найти одну из баз, на которой в течение последних четырех дней скрывались титушки, которые готовятся устраивать провокации под видом поддержки закрытых телеканалов “Zik”, “112 Украина” и “NewsOne” и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Отмечается, что эта база организована по адресу Тверской тупик, 3.

«Сейчас мы блокируем помещение и ждем прибытия правоохранительных органов. По предварительной информации, титушки могут быть вооруженными», - говорится в заявлении активистов.

В Нацкорпусе отмечают, что уже неоднократно обращали внимание на деятельность силовых отрядов, которые финансируются из Российской Федерации через кума президента РФ Путина Виктора Медведчука.

"Так, в прошлом году в Люботине Харьковской области СБУ разоблачила огромный схрон оружия, который по нашей информации, связывают с куратором т. н. общественной организации “Патриоты – за жизнь”, народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Мы знаем насколько важно России через своих агентов дестабилизировать ситуацию в стране. Ради этого они готовы на любые провокации. Игнорирование их деятельности со стороны правоохранителей создает опасность для каждого гражданина Украины», - отмечается в заявлении.

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Автор: УНИАН