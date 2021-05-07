Цель стипендиальной программы "Метинвеста" – привлечь как можно больше молодежи на востребованные рабочие профессии.

В Мариуполе специалисты центра карьеры "Метинвест" провели профориентационные встречи со школьниками выпускных классов.

Ученикам рассказали, как выбрать профессию, получать стипендию от "Метинвеста", а затем и построить карьеру на предприятиях компании.

Таким образом, группа дает стимул ученикам старших классов из Мариуполя осваивать рабочие профессии и становиться востребованными профессионалами на рынке труда.

Читайте также"Метинвест" построил новые кислородные станции в больницах МариуполяКак рассказала региональный менеджер центра карьеры "Метинвест" Янина Войцеховская, будущие молодые специалисты получат возможность получить дополнительную стипендию от группы и сделают шаг к успешной карьере.

"Специалисты рабочих профессий очень востребованы на предприятиях группы "Метинвест". И те ребята, которые покажут свое стремление стать лучшими в профессии, будут обязательно трудостроены", - заявилаи Войцеховская.

Уже осенью 2021-го дополнительную стипендию от "Метинвеста" в размере от 700 до 1,2 тыс. грн смогут получить студенты I-IV курсов пяти учебных заведений-партнеров предприятий компании. Это Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище, Мариупольский центр профтехобразования, Мариупольский профессиональный лицей автотранспорта, Мариупольский профессиональный машиностроительный лицей, Мариупольский политехнический профессиональный колледж ПГТУ, подписавшие Меморандум о сотрудничестве.

Так, на первом курсе стипендию от "Метинвеста" получат все, кто выберет участвующие в стипендиальной программе профессии и специальности. А уже начиная со второго курса, наличие и размер стипендии будут зависеть от успеваемости студента.

"Эта программа очень интересна, потому что есть карьерный рост и возможность получать хорошую зарплату", - подчеркнул один из учеников специализированной школы №66.

Отмечается, что цель стипендиальной программы "Метинвеста" – привлечь как можно больше молодежи на востребованные рабочие профессии. Дополнительные стипендии получат от 1100 студентов.

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Автор: Григорий Бондарь