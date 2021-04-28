Эти дозы используют для вакцинации людей из группы риска.

В мае Украина получит почти 1 миллион доз вакцины против COVID компании Pfizer.

Читайте такжеКличко назвал вероятную дату окончания локдауна в КиевеОб этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «НАШ».

«Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первый - это COVAX - 473 тысяч доз. Опять-таки, у нас есть официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках до 17-18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer где-то до 500 тысяч доз», - рассказал он.

По словам Степанова, эти дозы используют для вакцинации людей из группы риска.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делаются вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Вакцинация будет происходить в пять этапов. Первый этап предусматривает вакцинацию медиков ковид-больниц, бригад экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов для престарелых и военных на фронте.

С 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. К прививкам привлекли врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и людей старше 80 лет.

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Автор: Людмила Жерновская