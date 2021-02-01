В Киеве подземный переход под Европейской площадью становится похожим на коридор тюрьмы: его превращают в арт-объект в поддержку политзаключенных, которых удерживает Кремль.
Читайте такжеПыточный стол и прогулочный дворик: в сети опубликованы фото тайной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном ДонецкеОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что называется арт-объект «Подземный тупик». Его создают в рамках совместного проекта украинских и грузинских активистов.
В частности, переход в столице разрисовывает грузинский художник Давид Кухал
Работа художника еще продолжается, а презентация арт-объекта запланирована через неделю.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве прошла многотысячная акция за освобождение пленников Кремля (видео)
- Умер освобожденный из плена боевиков в 2019 году украинский военный (фото)
- В плену боевиков на Донбассе находится 251 украинец - Денисова
- Политзаключенный Кремля Шумков вернулся в Украину
- Политзаключенный Кремля Шумков рассказал о пытках российских силовиков
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram