В одном из столичных переходов создают арт-объект.

В Киеве подземный переход под Европейской площадью становится похожим на коридор тюрьмы: его превращают в арт-объект в поддержку политзаключенных, которых удерживает Кремль.

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Отмечается, что называется арт-объект «Подземный тупик». Его создают в рамках совместного проекта украинских и грузинских активистов.

В частности, переход в столице разрисовывает грузинский художник Давид Кухал

Работа художника еще продолжается, а презентация арт-объекта запланирована через неделю.

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Автор: УНИАН