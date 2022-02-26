С сегодняшнего дня она действует с 17:00 до 8:00.

В Киеве изменили время комендантского часа - с сегодняшнего дня она будет действовать с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

Он уточнил, что такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве остановили движение поездов в метрополитене.