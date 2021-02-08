По данным следствия, судья лишала автомайдановцев водительских прав, чтобы запугать их.

Прокуроры сообщили о подозрении бывшей судье одного из районных судов города Киева, которая во время Революции Достоинства лишила водительских прав участников "Автомайдана".

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Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 23 января 2014 года судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КуоАП (невыполнение водителями требований об остановке). Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от ул. Крещатик до резиденции бывшего президента Украины "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Чтобы запугать митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи, – лишение права управления транспортным средством.

В дальнейшем апелляционный суд отменил указанные решения, а производства были закрыты в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Судье в отставке инкриминируется незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

О подозрении ей сообщили прокуроры Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса генерального прокурора по поручению заместителя генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

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Автор: УНИАН