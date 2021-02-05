Областной совет будет оказывать поддержку местным громадам в обеспечении питьевой водой.

Хмельницкий областной совет инициирует продление до 2027 года профильной региональной программы "Питьевая вода", срок действия которой истек в конце прошлого года.

Об этом заявила глава Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк, сообщает местный телеканал "ТВ7+".

По данным телеканала, многие громады области уже несколько лет страдают от нехватки питьевой воды. Проблема заключается и в низком качестве воды в водопроводах, или же в ее полном отсутствии даже в колодцах. У местных громад, по данным телеканала, средств на модернизацию водопроводов не хватает. Областной совет будет оказывать им поддержку, заявила Виолетта Лабазюк.

"Областным советом инициировано продолжение этой программы. Мы рекомендуем распорядителю средств продлить ее на 2021-2027 годы. Знаем, что нет ни одной ОТГ, у которой не было бы проектов на водопроводы. Это вопрос очень насущный и в первую очередь - для людей из сельской местности", - сообщила Виолетта Лабазюк.

По данным телеканала, особенно остро проблема с обеспечением питьевой водой в Щиборивской, Полонской и Зиньковской ОТГ, а также в городе Полонное.

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Автор: УНИАН