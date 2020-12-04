Правоохранителю грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Читайте такжеВ Киеве полицейские "крышевали" притоныОб этом сообщается на сайте ГБР.

По данным следствия, правоохранитель, с целью наживы, организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия.

«Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью требовали 100 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Из-за того, что указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где был засвидетельствован фиктивный договор займа на указанную сумму.

«Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. В очередной у жертвы требовали 3 тыс. долл. Пострадавший решил выполнить незаконные требования и уплатил 57 тыс. грн», - добавили в ГБР.

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Работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

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Автор: Светлана Макринская