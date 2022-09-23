Родители харьковских школьников готовят обращение к мэру Игорю Терехову. Горожане против, чтобы дети учились на российском программном обеспечении, которое продвигает семья Юрия Бойко.

Об этом сообщает телеграмм-канал Харьков сейчас: новости.

Сообщается, что Харьков в этом году будет проводить обучение школьников дистанционно. Но для организации учебного процесса в формате онлайн важно обеспечить школы системами менеджмента обучающего процесса. Есть риск, что город может закупить для школ систему HUMAN. По информации родителей, ее сейчас активно проталкивают за спиной городских властей. Владелец системы - ТОВ "Х'ЮМАН" (ЕГРПОУ 42027611), которая принадлежит семье Юрия Бойко, соратника Виктора Медведчука.

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Управляет "Х'ЮМАН" Юрий Назаров, муж старшей дочери экс-главы ОПЗЖ Ярославы Бойко. Назаров занимал должность директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА. Вместе с Ярославой они активно продвигали свою систему на конференциях "Киев Смарт Сити".

По данным телеграм-канала, благодаря связям Назарова HUMAN удалось продать Киеву, где поначалу на связь разработчиков с РФ не обратили внимания. 20 августа 2019 года был проведен договорной тендер на закупку "Системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти" от лица КП ГИВЦ на сумму 3,7 млн грн.

В торгах приняли участие всего две компании. Первая - ТОВ "ЕВОЛЮШН ГРУП" (переименована в ТОВ "Х'ЮМАН"), вторая - ТОВ "ТРАСТ АС", подставное юрлицо, не имеющее никакого отношения к разработке программного обеспечения, утверждается в сообщении тг-канала "Харьков сейчас: новости". "Судя по истории, вторая компания используется исключительно в роли "конкурента" на договорных торгах", - пишет тг-канал.

Отмечается, что в своем тендерном предложении ТОВ "ТРАСТ АС" представило квалификационные документы о выполнении аналогичного договора для связанного ТОВ "ТРАСТЕД ЕДВАЙЗЕРС ГЛОБАЛ", не имея ни опыта работы с образовательным ПО, ни самого образовательного ПО, которое закупается в рамках данного тендера. Но заявка на участие в тендере была одобрена.

8 июля 2020 года в Киеве проводился еще один тендер на сумму 6 млн грн, в котором прямо указывается предмет закупки - "Система менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system) HUMAN". Победителем также становится ТОВ "Х'ЮМАН".

Тг-канал сообщает, что фиктивной киевской закупкой HUMAN, организованной зятем Бойко, уже занимаются НАБУ и СБУ. Так как речь идет не только о коррупции, но и о передаче информации российским спецслужбам. 15 июня этого года СБУ заблокировала работу одной из киевских IT-компаний Юрия Назарова. Правоохранители установили, что связанные с Назаровым разработчики обеспечивают программным обеспечением оккупационные администрации на востоке страны. "Самому Юрию Назарову пока удается уйти от ответственности, так как накануне войны он вместе с Ярославой Бойко спешно выехал в США. Назаров также создал ботофермы и руководил ими для продвижения в соцсетях партии своего тестя Юрия Бойко", - пишет тг-канал "Харьков сейчас: новости".

"Ситуация с коррупционной закупкой могла бы повториться и в Харькове, если бы бдительные родители не подняли скандал. Харьковчане уверены, что реакция мэра Игоря Терехова на эту ситуацию будет однозначной и жесткой", - сказано в сообщении.