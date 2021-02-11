Ряд центральных улиц Харькова перекрыт в связи с учениями СБУ. В городе образовались огромные пробки.
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Об этом сообщает Status Quo. О проблемах с движением водители сообщают в соцсетях – по улице Пушкинской и Дарвина проехать почти невозможно. Кроме того, на улице Сумской в районе Оперного театра произошло тройное ДТП.
Отмечается, что СБУ ранее предупредила о том, что будет проводить в Харькове контрдиверсионные учения. Как сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, учебные операции будут проводиться с 9 по 12 февраля. Их цель – отработка диверсионных действий на территории Харькова и Харьковской области.
"Цель тренировок - обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий. Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок", - говорилось в сообщении СБ.
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