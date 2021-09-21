В этом арт-объекте каждый найдет свои ассоциации и воспоминания

В саду имени Шевченко в Харькове открыли современную арт-инсталляцию "Звуки города", которая стала своеобразной аудио-коллекцией ритмов города.

О событии сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Харьковский арт-объект стал четвертым в серии проекта, который реализуют в честь 30-летия Независимости. Мультимедийные скульптуры "Звуки города" уже появились или появятся в Днепре, Одессе, Киеве, Львове, Мариуполе и в Крыму. Инициаторами проекта стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.

"Каждый город имеет свои уникальные звуки - разные по настроению, тональности и даже цвету. Мы впервые превратили их в форму. Это проект, который по-современному объединил искусство, технологии, чувства и эмоции людей, истории горожан и их воспоминания детства", - объяснила Алена Тимошенко.

Для создания коллекции звуков Харькова собрали воспоминания о звучании города от выдающихся харьковчан: астронома и лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Ирины Бельской, врача Евгения Комаровского, певца и телеведущего Владимира Дантеса, украинского художника-монументалиста, графика и фотографа Романа Минина.

Затем с помощью звукового дизайна и 3D-визуализации эти данные превратили в арт-объект, который "звучит" голосами болельщиков на стадионе "Металлист", стуком поездов на железнодорожных путях, вспышкой фейерверков, прыжками на скейте и другими звуками города.

Как заявил на открытии скульптуры и.о. городского головы Игорь Терехов, в этом арт-объекте каждый найдет свои ассоциации и воспоминания.

"Глядя на эту скульптуру, каждый почувствует ритм Харькова. Это волна эмоций. Шум улиц и фонтанов, смех детей, крики болельщиков на стадионе "Металлист". Дух города - уникальный и отражен здесь", - отметил Терехов.

Послушать харьковские "Звуки города" можно по ссылке.

Автор: Иван Бойко