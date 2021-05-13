В Харькове состоялся круглый стол «Пути реинтеграции оккупированных территорий», посвященный вопросу возвращения в состав Украины оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

В частности, председатель Общественного совета при Харьковской ОГА Константин Немичев назвал полную блокаду оккупированных территорий самым эффективным путем для их возвращения. По его словам, Украина должна полностью прекратить как экономические отношения с ОРДЛО, так и социальную поддержку этих регионов. "Очень много людей в ОРДЛО или Крыму имеют желание переехать оттуда, но не имеют возможности и государство не способствует этому. Средства, которые мы тратим на пенсии для ОРДЛО, можно тратить на переселенцев, которые желают жить и работать не в оккупации", - считает Немичев.

В то же время руководитель штаба "Национального корпуса" и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что в первую очередь необходимо решить вопросы, которые могут угрожать национальной безопасности всей Украины. Поэтому, по его словам, после освобождения оккупированных территорий и руководство ими на длительный период должны осуществлять военно-гражданские администрации.

Кроме того, на освобожденных территориях по мнению Жорина, нужно провести особую паспортную политику, за которой население сможет добровольно сдать российские паспорта. "Если человек сдает российский паспорт и не сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями или администрациями, то он останется с украинским гражданством. Если же человек не хочет сдавать такой паспорт, то будет лишен украинского гражданства", – сказал политик.

Круглый стол был организован при поддержке Общественного совета при Харьковской ОГА.

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Автор: Иван Бойко