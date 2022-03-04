Важно в этой ситуации не поддаваться панике и пытаться выбраться так, чтобы не усугубить ситуацию.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовали памятку с инструкцией, что делать, если случился обвал дома.

Если есть возможность обратиться к людям, то нужно позвать на помощь и ждать, пока обвал дома разгребут. В такой ситуации главное - не поддаваться панике.

В случае, если вас никто не слышит, первым шагом будет попытка освободить руки и ноги, если они оказались заблокированы из-за обвала. Затем следует оценить обстановку вокруг, чтобы в случае передвижения и попыток выбраться не усугубить ситуацию.

ГСЧС советует аккуратно начать разгребать завал в месте, где, вероятно, можно выбраться, однако стараться не зацепить тех элементов, на которых все держится.

Если не уверены в своих силах - зовите на помощь. Если нет возможности позвать/позвонить, начните стучать по трубам, батареях, металлических предметах, которые создают шум.

Спасатели напоминают о том, что находясь около сооружения, где произошел обвал, важно трезво оценивать обстановку и не пытаться помочь, рискуя собственной жизнью.

Напомним, 4 марта Россия нанесла мощный удар по Житомиру и разрушила там школу. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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