В семи городах Украины пройдут национальные круглые столы на семь разных тем.
В дискуссиях примут участие ведущие украинские интеллектуалы.
"Культура - это не только искусство, это все, что вокруг. Поэтому она должна объединять", - считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Для того, чтобы противостоять российской агрессии, нация должна быть объединенной", - отмечает глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.
"Каждый украинец и украинка имеет право на счастье", - подчеркивает телеведущая Маша Ефросинина.
Национальной круглые столы будут координировать:
- 10 сентября - Киев - "Культура диалога" – философ, директор Института философии имени Г. Сковороды НАНУ Анатолий Ермоленко;
- 24 сентября - Одесса - "История" – историк, декан исторического факультета КНУ им. Т. Шевченко Иван Патриляк.
- 12 октября - Харьков - "Мова" - координатор бесплатных курсов украинского языка Анастасия Разлуцкая;
- 26 октября - Черновцы - "Счастье, как цель" – идеолог, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний;
- 9 ноября - Кривой Рог - "Экология" - эколог Павел Вышебаба;
- 19 ноября - Острог - "Вера, религия" – религиовед Игорь Козловский;
- 3 декабря - Полтава - "Искусство" – критик, куратор современного искусства, публицист Константин Дорошенко.
Напомним, 26 августа Министерство культуры и информационной политики представило программу масштабного всеукраинского культурного диалога «Национальный круглый стол».
Инициатива МКИП предусматривает проведение семи круглых столов в разных городах Украины - Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве. Украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии.
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