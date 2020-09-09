В семи городах Украины пройдут национальные круглые столы на семь разных тем.

В дискуссиях примут участие ведущие украинские интеллектуалы.

"Культура - это не только искусство, это все, что вокруг. Поэтому она должна объединять", - считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Для того, чтобы противостоять российской агрессии, нация должна быть объединенной", - отмечает глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

"Каждый украинец и украинка имеет право на счастье", - подчеркивает телеведущая Маша Ефросинина.