Исполнительный директор ДТЭК Сахарук рассказал о последствиях последнего обстрела энергосистемы.

В результате очередной массированной атаки по энергосистеме масштабные разрушения понесли три теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. "Опять была массированная атака, опять комбинированная, опять много дронов, ракет разного типа. По нашей компании почти разрушены три станции, две из которых не были обстреляны на прошлой неделе. Сейчас мы видим, что разрушения снова очень большие", - сказал он.

Сахарук добавил, что более подробно о последствиях обстрела будет известно чуть позже, когда энергетики разберут завалы.

В результате атаки пострадал один энергетик ДТЭК, однако Сахарук отметил, что его жизни ничего не угрожает, и он получил всю необходимую домедицинскую помощь.

Он подчеркнул, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы все потребители были обеспечены электроэнергией.

Напомним, в результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта ДТЭК потерял около половины своих генерирующих мощностей.