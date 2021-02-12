Главаря группировки по кличке "Ариец" задержали еще в апреле 2020 года, однако часть его подельников продолжила криминальную деятельность.

В Днепре задержаны трое участников группировки, которые путем угроз занимались вымогательством денег у жителей четырех областей.

Читайте такжеНа Харьковщине будут судить группу мошенников, которые более трех лет обманывали предпринимателейОб этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в ходе спецоперации в Днепре СБУ заблокировала деятельность «силового крыла» межрегиональной преступной группировки. Участники банды запугивали и терроризировали людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Их главаря, криминального авторитета по прозвищу «Ариец», сотрудники СБУ задержали еще в апреле 2020 года.

По данным спецслужбы, после задержания лидера группировки часть участников продолжили криминальную деятельность. Фигуранты, входившие в состав «силового крыла» банды, занимались систематическим вымогательством денег у граждан путем угроз физической расправы и поджога имущества потерпевших.

В Днепре задержали банду: детали расследования

Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники вымогали 70 тысяч долларов от местного финансового консультанта в сфере IТ-технологий. За эту сумму фигуранты «гарантировали» мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.

Сотрудники СБУ с привлечением Центра специальных операций «А», задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег. В ходе задержания один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями.

В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Автор: Светлана Макринская