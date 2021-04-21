Женщина серьезно заболела за неделю до родов.

В больнице Мечникова в Днепре медики спасли роженицу с коронавирусом, которая потеряла два литра крови.

Об этом в Facebook рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.

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По его словам, 33-летней женщине осталась неделю до родов, однако она заболела тяжелой COVID-пневмонией. Заболевание обострилось кровотечением и пришлось делать кесарево сечение.

"Десяток врачей, акушерок и медсестер боролись за жизнь мамы и ребенка", - рассказал медик. Кровопотеря у роженицы составила около двух литров.

"Всю ночь возили эритроциты, плазму, криопреципитат из Банка крови. В 7:30 утра операцию спасения закончили", - рассказал Рыженко.

По его словам, молодая мама пока находится в реанимации, ребенок дышит.

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Автор: Екатерина Лиманская