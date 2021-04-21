В больнице Мечникова в Днепре медики спасли роженицу с коронавирусом, которая потеряла два литра крови.
Об этом в Facebook рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.
Читайте такжеСердце с правой стороны: во Львове хирурги спасли малыша с врожденными пороками
По его словам, 33-летней женщине осталась неделю до родов, однако она заболела тяжелой COVID-пневмонией. Заболевание обострилось кровотечением и пришлось делать кесарево сечение.
"Десяток врачей, акушерок и медсестер боролись за жизнь мамы и ребенка", - рассказал медик. Кровопотеря у роженицы составила около двух литров.
"Всю ночь возили эритроциты, плазму, криопреципитат из Банка крови. В 7:30 утра операцию спасения закончили", - рассказал Рыженко.
По его словам, молодая мама пока находится в реанимации, ребенок дышит.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Львове провели сверхсложную операцию, спасая женщине жизнь (фото)
- В Днепропетровской области 16-летняя стала мамой во второй раз
- В Киеве спасли маму 14 детей, у которой было 90% поражения легких коронавирусом
- В Николаеве от COVID-19 умерла роженица, которая вынашивала двойню
- Минздрав разрабатывает обновленный протокол помощи беременным с COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram