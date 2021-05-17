Сегодня стало известно о смерти известного в Днепре радиоведущего и юмориста Александра Летичевского.
О смерти ведущего сообщил Игорь Рувинский: "Сегодня ночью не стало Саши Летичевского. Царствия Небесного. Хороший был человек. Светлый. Хорошо прожил жизнь", - написал он.
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Отметим, что еще 30 апреля Александр Летичевский сообщил, что попал в больницу с коронавирусом.
"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", написал он. Позже он добавил, что находится в реанимации: "Я дышу, пишу и читаю. Правда всё это из реанимации".
Александру Летичевскому было 60 лет.
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