Дерево украсили праздничным дождиком и маленькими шариками.

Старый Новый год отпраздновали под водой в Днепропетровской области. Там новогоднюю елку установили на дне заброшенного карьера.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, вечеринку на глубине устроили дайверы. В карнавальных шапочках и в водолазном снаряжении они нырнули на дно затопленного карьера, там установили елку.

Дерево украсили праздничным дождиком и маленькими шариками. Украшения закрепили прочно, чтобы их не снесло водой.

Чтобы не загрязнять окружающую среду, елку обещают через некоторое время убрать.

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Автор: УНИАН