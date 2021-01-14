Старый Новый год отпраздновали под водой в Днепропетровской области. Там новогоднюю елку установили на дне заброшенного карьера.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, вечеринку на глубине устроили дайверы. В карнавальных шапочках и в водолазном снаряжении они нырнули на дно затопленного карьера, там установили елку.
Дерево украсили праздничным дождиком и маленькими шариками. Украшения закрепили прочно, чтобы их не снесло водой.
Чтобы не загрязнять окружающую среду, елку обещают через некоторое время убрать.
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