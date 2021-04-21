Врачи очень беспокоились из-за почтенного возраста мужчины.

В Черкасском областном кардиологическом центре успешно прооперировали 91-летнего мужчину.

Читайте также"Исчез на глазах у друзей": в Виннице 10 дней ищут парня (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это старейший пациент, и Черкасские кардиохирурги подозревают, что не только их учреждения.

Оперировали Бориса Грицевского на открытом сердце. Пациент уже готовится возвращаться домой.

Операция длилась четыре часа. Врачи говорят, что очень беспокоились из-за почтенного возраста мужчины.

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Автор: Людмила Жерновская