Операция длилась четыре часа / фото pixabay
В Черкасском областном кардиологическом центре успешно прооперировали 91-летнего мужчину.
Читайте также"Исчез на глазах у друзей": в Виннице 10 дней ищут парня (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Это старейший пациент, и Черкасские кардиохирурги подозревают, что не только их учреждения.
Оперировали Бориса Грицевского на открытом сердце. Пациент уже готовится возвращаться домой.
Операция длилась четыре часа. Врачи говорят, что очень беспокоились из-за почтенного возраста мужчины.
В Черкасском кардиологическом центре успешно прооперировали 91-летнего мужчину
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