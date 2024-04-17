Дмитрий Волошенков - сын отставного генерала СБУ и бывшего первого заместителя председателя Одесской ОГА Бориса Волошенкова.

Экс-регионал и участник одесского "Антимайдана" Дмитрий Волошенков трудоустроился в Агентство оборонных закупок. Эту информацию он указал на собственной Facebook-странице, где активно освещает свою новую деятельность.

В частности, в одном из последних постов Волошенков рассказал об "углублении сотрудничества" с государственным агентством при Министерстве обороны Швеции, которое отвечает за закупки для Вооруженных сил страны. Под сообщением одна из пользовательниц оставила комментарий: "Как вам переобутым ходить? Не давит?".

Дмитрий Волошенков - сын отставного генерала СБУ и бывшего первого заместителя председателя Одесской ОГА Бориса Волошенкова. При каденции Януковича Волошенков-младший возглавлял городскую организацию Партии регионов. Во время Революции достоинства Дмитрий Волошенков фигурировал в пророссийских пропагандистских медиа как участник так называемого "Антимайдана" - сепаратистского движения, которое преследовало патриотов, поддерживало силовые действия "Беркута" и выступало за создание "одесской автономии". Волошенков также позировал на фото в форме НКВД.

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14 января 2021 года Волошенков возглавил департамент европейской и евроатлантической интеграции Минстратегпрома и был уволен через два дня, поскольку попал под действие закона о люстрации. Однако Одесский окружной административный суд восстановил его в должности.

Это очередной кадровый скандал в Агентстве оборонных закупок, которое было создано для прозрачных закупок вооружения и другого оборудования для ВСУ.

После так называемой "перезагрузки" Агентство возглавила Марина Безрукова, которая до того занималась закупками Укрэнерго. Куратором этого направления в Минобороны стал Дмитрий Клименков. Только за последние недели стало известно, что должности в Агентстве получили фигурант антикоррупционных расследований Владимир Пикузо и так называемая "тендерная королева" Укрзализныци Таисия Олейник. При этом, по данным РБК-Украина, опытные кадры с хорошей репутацией на рынке вооружений ведомство покидают.

Издание указывает, что влияние на принятие решений в Агентстве до сих пор имеют люди из орбиты экс-министра обороны Алексея Резникова, в частности, бывший экс-замминистра Денис Шарапов. Центр противодействия коррупции называл Шарапова бизнес-партнером руководителя Офиса президента и приближенного к кремлевской верхушке КГБ-шника из РФ Рахамима Эмануилова.

По версии РБК-Украина, это свидетельствует о том, что Марина Безрукова до сих пор не смогла сформировать собственную эффективную команду, способную контрактовать и поставлять в армию необходимое вооружение по рыночным ценам, без маржи и фирм-прокладок.