Президент поздравил украинского чемпиона.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на блестящую победу боксера Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в бою-реванше.

Сообщение с поздравлением в адрес украинского чемпиона появилось в Телеграмм-канале главы государства. Зеленский поблагодарил Усика за силу и вдохновение, которое он дает всей Украине с каждой победой.

"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел", – говорится в публикации.

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Усик – Дюбуа: результаты боя

20 июля между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоялся бой-реванш.

Дюбуа вышел на ринг в весе в 110,45 кг, Усик – 103 кг. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В пятом раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Украинский боксер в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз – абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

После победы над Дюбуа Усик стал первым в истории боксером, который дважды завоевал титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе – в эру четырех поясов (WBA, WBC, IBF, WBO).

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