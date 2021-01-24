На 60-м году жизни скончался Игорь Ахметов – старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова.
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Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Шахтер», президентом которого выступает Ринат Ахметов.
«Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК «Шахтер», - говорится в сообщении.
По данным открытых источников, Игорь Ахметов в молодости работал шахтером, но получил тяжелое профессиональное заболевание и был вынужден оставить работу.
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