Ушел из жизни украинский политик, бывший народный депутат Украины, почетный председатель Киевской регионпотребсоюза и Киевского облпотребсоюза, заслуженный работник сферы услуг Украины Владимир Петрович Пак.

Уход в вечность Владимира Петровича - это неописуемая потеря для родных, близких, многочисленных друзей и коллег. Владимир Пак был специалистом своего дела, ведь профессиональный путь Владимира Петровича - это пример преданности и любви к любым задачам, за которые он брался.

Много лет жизни Владимир Петрович отдал политической деятельности. Трижды избирался депутатом Киевского областного совета, народным депутатом 4-го созыва, членом фракции "Наша Украина", членом комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи, членом партии Народный союз "Наша Украина".

За годы его плодотворной работы была успешно организована работа киевского облпотребсоюза и регионпотребсоюза.

Также Владимир Петрович мужественно участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

За добросовестный труд, высокий профессионализм был награжден многочисленными правительственными грамотами и наградами, медалью "За Доблестный труд" (1970 г.), Орденом трудового Красного Знамени (1987 г.), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2010 г.), орденом "За заслуги" III степени (2017 г.).

Пусть добрая, светлая память о Владимире Петровиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал.

Искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Владимира Пака. Вечная память…

Прощание с Владимиром Петровичем состоится 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале клиники Феофания по адресу: ул. Академика Заболотного, 21.