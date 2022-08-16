В "Укрпочте" ждут от Верховной Рады внесения изменений в закон о почтовой связи с целью урегулирования некоторых моментов относительно NFT.

Государственное предприятие "Укрпочта" объявляет конкурс для выпуска марок в криптовалютном формате NFT.

Как сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram-канале, эта информация будет особенно интересна специалистам по NFT и депутатам Верховной Рады.

В частности, он заявил о начале процесса вывода украинских марок на мировой уровень.

Смелянский рассказал, что, для примера, почта Швейцарии выпустила свою первую NFT-марку в сентябре 2021 года, а 8 августа этого года уже вторую - со стартовой суммой 237 тыс. долларов. "Но мы знаем, что наши марки круче и соберут больше, чтобы русни стало меньше", - считает Смелянский.

"Поэтому, чтобы догнать, "Укрпочта" объявляет конкурс на выбор партнера по запуску первой украинской NFT-марки. Начнем, конечно, с марки №1 - "Русский военный корабль, иди...!"", - подчеркнул Смелянский.

Гендиректор компании рассказал, почему "Укрпочта" ищет партнера.

"Так, во-первых, в украинском законодательстве формат NFT до конца не урегулирован, и некоторые моменты, такие как, например, финансовый мониторинг и обязательства "Укрпочты" в этом направлении противоречат идеологии NFT по раскрытию владельца. "Но это не должно нас остановить", - заявил Смелянский.

Во-вторых, как отмечает Смелянский, надо понимать правила игры на рынке NFT. "И мы готовы доверить это профессионалам. Нам сейчас есть чем заняться. Еще хотим значительно увеличить донаты на ВСУ на мировом уровне, поэтому цифровая марка хороший для этого инструмент", - заявил Смелянский.

Также он объяснил, как будет происходить отбор.

"Очень просто. По обработанной юристами схеме, "Укрпочта" лицензирует права на выпуск NFT-марки и получит за это вознаграждение. Остальной доход пойдет на ВСУ. Выберем партнера, который предложит лучшие условия с соответствующим опытом", - заявил он.

С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57713-ukrposhta-ogoloshu-konkurs-na-vibir-partnera-po-zapusku-pershoi-ukrainskoi-nft-marki-na-pidtrimku-zsu

Заявки принимаются до 29 августа.

"Значит ли это, что уже 29-го будет выпущена первая NFT-марка? Нет. Процесс займет определенное время. В том числе, надо будет внести изменения в закон о почтовой связи №4353. Очень надеюсь, что депутаты, среди которых теперь есть много ценителей филателии, нас поддержат", - заявил Смелянский.

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