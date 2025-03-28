Украинки ломают стереотипы: как в 'БаДМ' осваивают нетипичные профессии

В условиях войны украинские женщины все чаще осваивают профессии, которые традиционно считались мужскими. Они принимают вызовы, берут на себя ответственность и уверенно работают, не уступая коллегам. Своим примером они доказывают: граница между "мужскими" и "женскими" профессиями исчезает. Фармдистрибьютор "БаДМ" – один из работодателей, которые открывают женщинам новые карьерные возможности.

Компания "БаДМ" создает равные условия для всех работников, ведь главное – желание работать и учиться новому, а не ограничения и предубеждения. Введение в должность происходит постепенно: обязательно обучение по вопросам охраны труда и первичное обучение на рабочем месте под руководством опытного специалиста.

"БаДМ" предоставляет новые возможности работы для женщин

Четверо женщин в Днепре и Виннице выбрали для себя работу расстановщицами в "БаДМ". Раньше эту должность считали сугубо мужской, но долой стереотипы! "Профессия расстановщицы – это важная и ответственная работа, требующая точности и внимания к деталям. Когда я размещаю большие партии товаров, то получаю внутреннее удовлетворение от создания порядка и системности. Причастность к процессу дистрибуции лекарств - источник вдохновения для меня", – отмечает Алина из Винницкого подразделения.

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Татьяна и Алена работали в компании упаковщицами продукции, но захотели овладеть профессией грузчиц. Сначала коллеги скептически отнеслись к их решению, но настойчивые женщины быстро овладели новыми навыками и изменили отношение к себе. "Чувствую, что мой вклад важен для компании. Я осуществляю поставки тары и обеспечиваю своевременную и безопасную доставку лекарств. Также мне нравится, что моя работа помогает мне быть в хорошей физической форме", – делится впечатлениями Алена.

Анастасия стала водителем погрузчика в распределительном центре в Днепре и чувствует себя на своем месте. "Мне всегда нравилось управлять разными видами транспорта. Я уверена, что справляюсь не хуже мужчин". Девушка обучалась постепенно, чтобы овладеть необходимой техникой. Теперь она ответственна за то, чтобы товар для аптек и медучреждений был размещен для отправки вовремя.

Как работает единственная женщина-экспедитор в "БаДМ"?

В транспортном отделе Киевского подразделения "БаДМ" работает единственная женщина – Валентина. Она – экспедитор в мужском коллективе, и считает, что ее работа – не только интересный профессиональный вызов, но и возможность быть причастной к важной социальной миссии.

"Мне очень нравится работать в коллективе, где все настроены на результат. Мы обеспечиваем своевременную доставку лекарств, а это способствует сохранению здоровья и жизни пациентов. Я ценю возможность общаться с клиентами и горжусь тем, что они с большим уважением относятся к нашей компании", – рассказывает Валентина.

Работа для всех, кто хочет развития

В "БаДМ" убеждены: профессионализм не имеет гендера. Здесь у всех есть равные возможности, карьерные перспективы и поддержка на каждом этапе. "БаДМ успешно преодолевает дефицит кадров и продолжает инвестировать в обучение за счет компании. Наш опыт еще раз подтверждает, что профессиональный успех определяют навыки, целеустремленность и настойчивость", - отмечает Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора ООО "БаДМ".