Украинцы должны заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля и выехать в Украину наземным транспортом.

Посольство Украины в Минске разъяснило украинским гражданам условия возвращения на Родину транзитом через Беларусь с 26 мая.

Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Беларуси.

"Гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года будут авиационным путем прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля", - говорится в сообщении.

"В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину", - сказано в сообщении.

В частности, в настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны-Доманово", "Мохро-Дольск", "Новая Рудня-Выступовичи", "Александровка-Вильча", "Новая Гута-Новые Яриловичи", "Веселовка-Сеньковка".

Читайте такжеВ "Украэрорухе" рассказали, что делать застрявшим в Беларуси украинцам: пошаговая инструкция

"Обращаем внимание, что в случае въезда в Республику Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР-теста и прохождение десятидневной самоизоляции, и только после завершения срока самоизоляции возможно будет выехать в Украину", - отметили в посольстве.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко