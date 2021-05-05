Если темпы вакцинации не ускорятся, коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине будет формироваться в основном через естественное инфицирование.

Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Из-за низких темпов вакцинации и плохого соблюдения карантинных норм справиться с эпидемией COVID-19 в стране вероятно удастся лишь в 2023 году.

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Такой прогноз подготовили ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Специалисты исследовали тенденции вакцинации и затухания болезни в разных странах мира. Как сообщается на сайте КПИ, основой для их работы выступил недавний доклад McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end?), по которой определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовое прививание населения.

Украинские ученые поделили страны мира на пять кластеров.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, добившиеся наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень прививки превышает 60%) и соответственно приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го – начале 3-го квартала 2021 года.

Ко второму кластеру причислили большинство стран Западной Европы и Канаду. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 г. с затуханием процесса в начале 2022 г.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах распространенность прививок пока не превышает 20%, имеет место нестрогое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость и далее растет. Вероятно, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 г.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень прививки для стран этого кластера составляет 4,5%, для Украины – 1,8%. В условиях сохранения текущих темпов вакцинации эти страны рискуют не преодолеть пандемию в 2022 г. и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 г.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022-го – начало 2023 г.

Отмечается, что из-за крайне низких темпов вакцинации (1,8% одной дозой по состоянию на 01.05.2021) и проблем с соблюдением карантина коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине будет формироваться преимущественно за счет естественного инфицирования. Этот процесс будет сопровождаться значительными потерями населения, стагнацией экономики и общественной жизни, а также изоляцией от стран, достигших контроля эпидемической ситуации.

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Автор: Дмитрий Захаров