Обновленный меморандум с Международным валютным фондом предусматривает дальнейшую валютную либерализацию.

Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда.

"Мы и в дальнейшем будем бдительными, продолжая выполнение дорожной карты либерализации валютной политики в рамках нашей Стратегии для сохранения макроэкономической стабильности. Чтобы обеспечить эффективность наших усилий по либерализации, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, в том числе с помощью данных на уровне банков", - говорится в нем.

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Отмечается, что недавно Украина смягчила валютные ограничения позволив, в частности, репатриацию дивидендов и погашение внешних займов.

Отмечается, что эти реформы направлены на улучшение инвестиционной среды и содействие привлечению капитала в Украину учитывая оценки макроэкономических условий и перспектив.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации заявляли, что ослабление Национальным банком Украины валютных ограничений - это положительный шаг для привлечения будущих инвестиций в Украину.

Также для крупного бизнеса сверхважный вопрос расширения установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по "старым" задолженностям в рамках дальнейшей валютной либерализации.