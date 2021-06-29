Сегодня, 29 июня турецкая оборонная компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт с украинской "Мотор Сич" на поставку 14 двигателей.
Об этом сообщается на официальной странице турецкой компании в Twitter.
"Мы подписали соглашение с "Мотор Сич" на поставку 14 двигателей для многофункционального тяжелого боевого вертолета", - указывается в публикации.
На данный момент сумма контракта и дата его выполнения неизвестна.
Разработка вертолета началась еще в 2019 году в рамках программы Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (боевой вертолет тяжелого класса). Украинские вертолеты, как заявлял гендиректор турецкого предприятия, выбраны из-за отсутствия альтернативы у турецкого ВПК.
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Вертолет ATAK II имеет следующие характеристики: вес - 11 тонн, два газотурбинных двигателя, тандемная кабина, современная система радиоэлектронной борьбы.
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