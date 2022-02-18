По словам секретаря СНБО, все решения принимаются только в Москве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Украина будет вести переговоры исключительно с президентом РФ Владимиром Путиным, а не с боевиками, которые ничего не решают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы осознаем, что переговоры мы можем вести только с Российской Федерацией. Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности. Они не принимают никаких самостоятельных решений. Эти решения принимаются только в Москве", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что в любое время готов встретиться с Путиным для переговоров.

"На сегодняшний день, к сожалению, они отказываются от этих переговоров. Проводить переговоры с людьми, которые ничего не решают, мы не можем и не будем, потому что это пустая трата времени", - сказал Данилов.

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