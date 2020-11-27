Организовал противоправный механизм, по договоренности с главарями так называемой "ДНР" владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс".

Служба безопасности Украины блокировала содействие террористической организации «ДНР» через незаконные поставки угля с оккупированной территории в Украину и страны Европейского Союза.

Читайте такжеВ Николаеве местные "торгаши" с россиянином едва не продали в РФ оборудование для военных кораблейОб этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний «Энергоимпекс». По договоренности с главарями «ДНР», его структуры «помогали» боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на «национализированных» шахтах», - говорится в сообщении.

По данным следствия, на продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ «официально» поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза. Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет «ДНР» и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Для осуществления противоправной деятельности в Украине организатор зарегистрировал в Киеве так называемую «зеркальную» коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

Незаконные поставки угля из оккупированной Донетчины: детали расследования

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по местам жительства фигурантов дела.

Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, которые доказывают осуществление сделки.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организатору украинского «офиса» и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Юлия Петриченко