Учения проходили в Киеве на территории бывшего завода "Атэк".

Очередные открытые учения, организованные в Киеве по инициативе лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого и Общественного штаба обороны, собрали более 500 участников.

Учения проходят на территории бывшего завода "Атэк", говорится в Telegram-канале Нацкорпуса.

Их программа предусматривает занятия с оружием, тактику малых пехотных групп, основы домедицинской помощи (парамедицины) и обучение эвакуации раненых. Часть участников приняла участие в учебных стрельбах на полигоне под Киевом. По информации организаторов, занятия проводят инструкторы – участники боевых действий.

"Сегодня здесь абсолютно разные люди, и сегодня это мероприятие абсолютно точно не имеет политической или идеологической краски. В то время, когда стоит враг у ворот, есть только одна ориентация: ты за Украину или ты против Украины. Здесь – те люди, которые за Украину, но просто быть за Украину – этого мало в такой момент", – сказал Билецкий во время выступления перед участниками подготовки.

Также среди гостей семинара присутствовал экс-заместитель главы СНБО украины генерал Сергей Кривонос и представители различных общественно-политических движений и патриотических организаций.