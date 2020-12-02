Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко

Соответствующее решение принял Городищенский районный суд Черкасской области.

Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Владимира Воронкова, обвиняемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко. Читайте такжеПытки в полиции Кагарлыка: обвинительный акт передали в судОб этом в Facebook сообщает Адвокатская совещательная группа. "Воронкова - обвиняемого в убийстве Василия Сергиенко - Городищенский суд выпустил под домашний арест", - говорится в сообщении. Убийство Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, согласно данным следствия, по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задержали в течение 2015-2017 годов. Суд по делу об убийстве журналиста до сих пор продолжается.

В июле 2018 года Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Завражина, который ранее вышел из СИЗО под залог.

В июне 2019 года Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.

23 августа суд отпустил из СИЗО под домашний арест Мельника. 14 ноября Кропивницкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и вернул его под стражу. 9 января 2020 года суд отпустил Мельника под домашний арест. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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