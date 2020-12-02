Городищенский суд отпустил обвиняемого под домашний арест / фото REUTERS
Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Владимира Воронкова, обвиняемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко.
Читайте такжеПытки в полиции Кагарлыка: обвинительный акт передали в судОб этом в Facebook сообщает Адвокатская совещательная группа.
"Воронкова - обвиняемого в убийстве Василия Сергиенко - Городищенский суд выпустил под домашний арест", - говорится в сообщении.
Убийство Василия Сергиенко
- 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, согласно данным следствия, по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.
- В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задержали в течение 2015-2017 годов. Суд по делу об убийстве журналиста до сих пор продолжается.
- В июле 2018 года Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Завражина, который ранее вышел из СИЗО под залог.
- В июне 2019 года Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.
- 23 августа суд отпустил из СИЗО под домашний арест Мельника. 14 ноября Кропивницкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и вернул его под стражу. 9 января 2020 года суд отпустил Мельника под домашний арест.
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