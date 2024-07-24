Наряду с более известными отечественными образцами вооружения, украинский турникет "Днепр" отмечен среди самых полезных военных разработок, появившихся в период полномасштабного вторжения.

"Днепр" является разработкой производственной компании "Простор", которая была запущена в производство в 2022 году. За сравнительно короткое время турникет заслужил доверие бойцов.

Турникет "Днепр" уже включен в каталог НАТО, в европейскую базу медицинских изделий EUDAMED, получил разрешение на продажу в странах ЕС, сертификат системы управления качеством в медицине, сертификат Австралийского реестра терапевтических товаров. Сейчас этот турникет ожидает рекомендацию CоTCCC RECOMMENDED DEVICES & ADJUNCTS. The Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) – это комитет представителей со всей армии США. Проверки в CoTCCC проводятся на территории США. Пока что рекомендацию американского комитета получили только 8 производителей, и все они являются американскими.

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"Днепр" заслуживает награды и из-за финансовой составляющей. Ведь появление второго украинского производителя (первым является турникеты "Сич") создало конкуренцию и удержало цену на качественные отечественные турникеты на уровне 2021 года. При том что доллар с тех пор подорожал с 25 до 41 гривни.