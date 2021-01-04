3 января вечерний выпуск TCН установил годовой рекорд охвата аудитории. Так, новости в 19:30 на «1+1» посмотрели 4,65 миллиона украинцев*. Это рекордный результат с января прошлого года.

По данным коммерческой аудитории, выпуск также продемонстрировал высокие показатели телепросмотра: рейтинг по аудитории 18-54 (50+) составил 4,7%, доля – 14,2%. В вечерних новостях ведущая Наталья Мосейчук рассказала о громком ДТП под Львовом, о том, как киевляне проводят новогодние праздники перед локдауном, как лечат от коронавируса тех, кто находится в зоне боевых действий.

Также в выпуске реабилитолог дал советы о том, как избавиться от «пост-ковидного синдрома» и привести себя в норму после вируса, а главный санитарный врач заверил, что в Украине будут использоваться только проверенные вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.

Кроме того, Наталья Мосейчук рассказала о том, как благодаря ТСН и неравнодушным украинцам 9-летний Святослав Пишак снова получил крышу над головой. Несколько лет назад у мальчика был диагностирован рак крови. После многочисленных химиотерапий он пошел на поправку, но в июле в семью пришло горе – их дом со всем имуществом сгорел, а мальчик и его родители жили в старом доме без отопления.

Проект «Здійсни мрію» воплотил желание Святослава прилететь на последний звонок в школу на вертолете, чтобы поздравить сестру, зрители ТСН и благотворители помогли собрать деньги на восстановление сгоревшего дома. Закуплены строительные материалы, котел и аккумуляторы. Сейчас ремонт еще продолжается, планируют подключить жилищно-коммунальные услуги и будут обживать дом постепенно.

В знак благодарности Святослав вручил Наталье Мосейчук рисунок, на котором нарисовал себя вместе с ведущей.

«Святику, дуже хочеться, щоб минулий рік ваша родина забула, як страшний сон. Щоб нова хата була вам у радість, щоб там траплялись тільки хороші події. А ми підстрахуємо», – обратилась к мальчику Наталья Мосейчук.

https://www.youtube.com/watch?v=iUwP_Pv5hDw

Напомним, 31 декабря 2020 года итоговый выпуск ТСН на канале «1+1» посмотрели 4,3 миллиона телезрителей*. Рейтинг составил 4,3%, доля – 13,7% по аудитории 18-54 (50k+). Выпуск стал лидером слота.

*Охват по аудитории 4+ (Украина)

*Показатели рассчитаны на основе предыдущих данных. Данные исследования телеаудитории принадлежат ITK; оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный альянс. Данные предоставлены телеканалом «1+1». Более подробная информация о показателях и определениях целевой аудитории в глоссарии ITK.

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Автор: УНИАН