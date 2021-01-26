Двое музыкантов из Ивано-Франковска создали необычный инструмент.
Читайте такжеЦентр Холокоста «Бабий Яр» представил художественную концепцию МемориалаОб этом говорится в сюжете ТСН.
Впервые Виталий увидел трубофон в Китае. Вернувшись в Украину, он нашел единомышленника, который также загорелся идеей собрать музыкальный инструмент.
Они нашли в интернете инструкцию и объединили 40 метров труб разной длины.
Чтобы вычислить правильную длину, диаметр и материал, музыкантам понадобился целый год. По их словам, трубы должны быть пластиковые. Каждая выдает свою ноту.
Музыканты говорят, что за месяц отрепетировали около тридцати кавер-версий популярных мелодий. Найти в Украине тех, кто также играет на трубофоне, им не удалось.
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