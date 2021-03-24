Сейчас судьба девочки неизвестна / фото Телеграф
В Киеве девочке качелями оторвало палец.
Читайте такжеОдесский зоопарк на несколько дней превратился на съемочную площадку (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Девочка около восьми лет играла в парке Партизанской славы.
Железные качели так зажали ей пальцы, что раздробленная фаланга едва держалась.
Свидетели рассказывают, что все произошло очень быстро. Мамы на площадке пытались остановить кровь.
Сейчас судьба девочки неизвестна. Но жители района рассказывают, что в парке часто травмируются дети.
Новости Украины: в киевском парке девочке качелями оторвало палец
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: люди повыбегали из дома (видео)
- На Николаевщине железобетонная плита убила 19-летнего парня (фото)
- "Папочка, не надо!": в Кременчуге мужчина избил жену на глазах у детей и попал на видео (18+)
- В Одессе неадекват приставал к детям и при попытке скрыться прыгнул в море (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram