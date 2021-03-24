Инцидент произошел в парке Партизанской славы.

В Киеве девочке качелями оторвало палец.

Читайте такжеОдесский зоопарк на несколько дней превратился на съемочную площадку (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Девочка около восьми лет играла в парке Партизанской славы.

Железные качели так зажали ей пальцы, что раздробленная фаланга едва держалась.

Свидетели рассказывают, что все произошло очень быстро. Мамы на площадке пытались остановить кровь.

Сейчас судьба девочки неизвестна. Но жители района рассказывают, что в парке часто травмируются дети.

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Автор: Людмила Жерновская