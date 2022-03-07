Также министр призвал прекратить все рекламные выплаты в пользу компаний страны-агрессора.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал министров культуры стран-членов Европейского Союза отключить каналы российской пропаганды из европейских ресурсов.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook после выступления к министрам культуры ЕС.

В частности, как отметил министр, ключевым требованием его призыва было:

выключить каналы российской пропаганды с европейских платформ;

немедленно применить санкции ко всем каналам пропаганды государства-агрессора;

прекратить все рекламные выплаты в пользу компаний страны-агрессора;

разорвать рекламное сотрудничество компаний Европейского союза с российскими пропагандистскими ресурсами и связанными лицами;

поддержать трансляцию украинского объединенного телеканала "#UAразом";

расширить культурные санкции.

Также Ткаченко рассказал европейским коллегам об ужасах, которые происходят в Украине.

"Что война ведется на реальном фронте и информационном. Что путин, как бывший агент КГБ, готовился к распространению дезинформационной кампании с полными силами. Что его оружие сейчас убивает людей ментально. Что действия россиян очевидны – они хотят получить контроль над умом украинцев, чтобы распространять то, что они называют "правдой". Пытаясь вложить в наши головы диктаторские правила путина", - подчеркнул Ткаченко.

Министр подчеркнул, что хотя культура может не казаться непосредственным приоритетом, когда гражданское население гибнет из-за ракетных ударов, она остается одним из глобальных деморализующих факторов для россиян.

"Против мягкой силы культуры Украины и мира – кремль противопоставляет "русский мир" или "русский порядок". А в реальности – водоворот агрессии и пропаганды, запуганное население и диктатура", - подчеркнул Ткаченко.

"Надеюсь, что Европа докажет, что она остается верной своим фундаментальным ценностям. И введет ряд санкций против российской культуры деструктивизма. В частности, ограничит влияние российских СМИ, заблокировав их в Европе, прекратит партнерства с российскими компаниями и исключит Россию из международных культурных мероприятий как участника или организатора, прекратит сотрудничество с российскими артистами", - заявил Ткаченко.