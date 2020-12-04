Водитель ничего не отрицал и вернул кабель / Скриншот
В Кропивницком водитель "Теслы" после зарядки машины прихватил с собой кабель для подзарядки электрокаров.
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Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Владельцы зарядной станции обратились в полицию.
Уже на следующий день полицейские остановили этот автомобиль.
Его водитель причину остановки догадался сразу, ничего не отрицал и отдал зарядный кабель.
Водитель "Теслы" в Кропивницком после зарядки машины украл кабель для подзарядки электрокаров
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