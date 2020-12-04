Уже на следующий день полицейские остановили этот автомобиль.

В Кропивницком водитель "Теслы" после зарядки машины прихватил с собой кабель для подзарядки электрокаров.

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Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Владельцы зарядной станции обратились в полицию.

Уже на следующий день полицейские остановили этот автомобиль.

Его водитель причину остановки догадался сразу, ничего не отрицал и отдал зарядный кабель.

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Автор: УНИАН