Городская власть создаст комфортные условия для предпринимателей, заявил и. о. мэра Харькова.

24 февраля городской совет Харькова проголосовал за прекращение действия договора об аренде земли, на которой расположен рынок «Барабашово». Как заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, это позволит не только обеспечить поступление налогов в городской бюджет, но и улучшит условия труда предпринимателей и защитит их от коррупции.

«Официально, перед всеми заявляю: ни один предприниматель не пострадает. Городская земля переходит к подконтрольному всем депутатам коммунальному предприятию, которое четко согласует все тарифы, доведет их до каждого предпринимателя, организует правильную систему работы. Никаких поборов, никакой коррупции, которая сейчас там процветает, мы не допустим», - сказал Терехов на сессии горсовета.

Станет возможным также решение проблем с мусором, который бывшие владельцы земли, концерн «АВЭК», вывозят на незаконную свалку неподалеку от рынка.

«Для предпринимателей будет организованы нормальные торговые места, комфортное обслуживание, мусор будет вывозиться по договорам с нашим коммунальным предприятием. Мы сегодня берем ответственность, что каждый предприниматель будет иметь нормальное торговое место и платить нормальные деньги в бюджет города. Честные, справедливые, все будет четко и легально», - подчеркнул и.о. городского главы Харькова.

По словам Терехова, 39 гектаров земли рынка эксплуатировались «АВЭК» незаконно. Таким образом, городской бюджет не получал поступлений от его работы. Тем не менее, «АВЭК» взимал с предпринимателей плату за право работать на территории «Барабашово».

«Сегодняшнее решение закладывает фундамент честных взаимоотношений между городской властью и предпринимателями», - отметил Терехов.

Напомним, летом 2020 года началось строительство автомагистрали, которая соединит центр Харькова и Салтовский жилой массив. Фрагмент дороги проходит по территории рынка «Барабашово», но представители «АВЭК» отказались перемещать торговые места.

«Моя четкая позиция - дорога пройдет так, как она запланирована и спроектирована. Руководство рынка должно это понимать. Ведь мы строим дорогу не для себя, а для харьковчан, потому что понимаем, какой там трафик и какие там пробки», - заявил тогда Игорь Терехов.

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Автор: УНИАН