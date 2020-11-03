Посольство Украины в Австрии проверяет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в результате теракта в Вене.
Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в Facebook.
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"Посольство Украины в Австрии проверяет, на самом ли деле среди пострадавших нет граждан Украины. Советуем всем украинским гражданам, которые находятся в Вене, не выходить из дома без крайней необходимости и не посещать центральные районы города", - говорится в сообщении.
В МИД призвали граждан Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию, звонить на горячую линию посольства по номеру +431479717252, а в случае наличия сведений об украинцах, которые нуждаются в помощи или могли пострадать в результате вчерашних событий, отправлять электронное обращение на адрес emb_at@mfa.gov.ua
Теракт в Вене 2 ноября 2020 года
- Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, которые сидели в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауном в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.
- Погибли три человека, включая одного из преступников. Не менее 15 человек ранены.
- Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Точное количество нападавших пока не называется.
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