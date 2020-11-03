В МИД призывают украинцев, которые находятся в Вене, не выходить из дома без крайней необходимости и не посещать центральные районы города.

Посольство Украины в Австрии проверяет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в результате теракта в Вене.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

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"Посольство Украины в Австрии проверяет, на самом ли деле среди пострадавших нет граждан Украины. Советуем всем украинским гражданам, которые находятся в Вене, не выходить из дома без крайней необходимости и не посещать центральные районы города", - говорится в сообщении.

В МИД призвали граждан Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию, звонить на горячую линию посольства по номеру +431479717252, а в случае наличия сведений об украинцах, которые нуждаются в помощи или могли пострадать в результате вчерашних событий, отправлять электронное обращение на адрес emb_at@mfa.gov.ua

Теракт в Вене 2 ноября 2020 года

Вечером 2 ноября в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, открыли огонь по людям, которые сидели в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауном в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.

Погибли три человека, включая одного из преступников. Не менее 15 человек ранены.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Точное количество нападавших пока не называется.

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Автор: Антонина Доломанжи