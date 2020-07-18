В Одессе начали подготовку к подъему затонувшего танкера "Делфи" (фото)

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Его обещали убрать до 20 июля.

В Одессе начали работы по подготовке к подъему танкера «Делфи», который в прошлом году потерпел крушение на пляже «Дельфин».

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сегодня с утра специалистами коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба» ведутся работы по подготовке к подъему танкера.

Отмечается, что судно ограждено бонами для предотвращения разлива нефтепродуктов.

«Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы. Работает водолазная группа. Задействовано три плавсредства спасательной службы и 12 человек сотрудников», - сообщили в мэрии.

Как сообщил в Facebook бизнесмен Андрей Ставницер, с помощью буксиров борт судна приподнимут над водой на 40°. Судно будут удерживать в таком положении 5-6 часов или столько времени, сколько понадобится, что откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков.

По его словам, ставить на ровный киль (выравнивать) судно будут в другой день. Если водолазы найдут в корпусе течи, перед окончательным подъемом танкера их загерметизируют.

По словам очевидцев, когда буксиры натянули тросы, один из них лопнул. В мэрии уточнили, что «лопнул не трос», а не выдержало нагрузки место его крепления.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

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По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня, но позднее Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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